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İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu

Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti'den aday oldu.

Siyaset / 14 Şubat 2019 Perşembe 10:16
İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve doğrulanamayan İdris Naim Şahin iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir süredir CHP-İYİ Parti ittifakının Ordu'da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği iddiaları vardı. CHP'nin Ordu adayını belirlemesinin ardından Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi.

AKŞENER "ŞARTI VAR" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak'ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, "İdris Bey İyi Parti'den aday olmak istiyor ama CHP'nin desteği şartı var" ifadelerini kullanmıştı.

Belediye BaşkanlığıMeral Akşenerİdris Naim Şahinİyi Parti


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