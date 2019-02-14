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Helikopter kazasıyla ilgili alay komutanı görevden alındı

İstanbul Çekmeköy'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi.

Güncel / 14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
Helikopter kazasıyla ilgili alay komutanı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İstanbul Çekmeköy'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, 'İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız birtakım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadesi kullanıldı.

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