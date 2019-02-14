USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

Geçen yılın 4. Geçici Vergi Dönemi'ne (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ekonomi / 14 Şubat 2019 Perşembe 09:17
Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.

Bu kapsamda beyanname verme süresi 18 Şubat gün sonu olarak yeniden belirlendi. Beyanname verme süresinin uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde söz konusu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor.

Vergi iadesi takibi

Öte yandan GİB, Gelir-Kurumlar Vergisi İade Takip Sistemi'nin 16 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iade işlemlerini gerçekleştirecek birimler tarafından kullanılmaya başlandığını da duyurdu.

Buna göre, Gelir-Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, anılan tarihten sonra vermiş oldukları 1A ve 1B iade talep dilekçelerinin aşamalarını İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda takip edebilmeleri için "İadem Nerede?" ekranlarında güncelleme yapıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Vergi Dairesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı