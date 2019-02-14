Erdoğan ve Putin'den kritik sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sanatoryum Rus'ta Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.



Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Putin'in İstanbul Kartal'da hayatını kaybeden 21 kişiye yönelik taziye mesajına teşekkür etti.



İkili konuları ele almadan önce Suriye meselesine değinmek istediğini belirten Erdoğan, "Bugün 'Üçlü Zirve'nin ikinci turunda Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Bu yeni durum karşısında birlikçe çalışmamız çok çok önemli." diye konuştu.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına ve gerek PYD/YPG gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzının benimsenmesinin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"PYD/YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Ayrıntıları ABD ile görüşmeye de devam ediyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta eş güdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan güvenli bölge planlamasıyla ABD’nin çekilişine zımni bir görüntü vermeye çalıştığı görüşü de akılda bulundurulmalıdır."



"Ortak devriye"



Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına da önem verdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız kendi aralarında önemli çalışmalar yaptılar. Rusya'dan beklentimiz bu konuda zatıdevletleriyle varmış olduğumuz anlayışa bağlılığın sürdürülmesidir." diye konuştu.



İdlib'deki radikal gruplarla ilgili sorunun çözülmesi ve özellikle Rusya Federasyonu'na ait Hmeymim üssüne yönelik saldırı olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz. Silahtan arındırılmış bölgelerde insansız hava araçlarıyla yaptığımız taramalarda ağır silahlı unsura rastlamadık. İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli. Uçuşlar konusunda Hmeymim ile tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz."



Putin'den Suriye'de Türkiye ile iş birliği vurgusu



Rusya Devlet Başkanı Putin ise Suriye krizinin çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katedildiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:



"Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile birlikte ve bugün yapacağımız üçlü zirvede, Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim."



Erdoğan ve Putin başkanlığında iki ülke heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.



Erdoğan ile Ruhani bir araya geldi



Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.









Erdoğan ile Ruhani bir araya geldi



Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.



Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Putin'den İran'a Suriye teşekkürü



Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile yapılan heyetler arası görüşme öncesinde de açıklamalarda bulundu.



Rusya ve İran arasındaki iş birliğinin son dönemde artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Suriye krizinin çözümüne İran’ın verdiği katkı için teşekkür ediyoruz. Birlikte Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz ancak tüm sorunlar çözülmedi.” dedi.



İran ile ortak nükleer projelerin de geliştirilmeye devam ettiğini belirten Putin, “Umuyorum bugünkü toplantımız ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecektir.” ifadelerini kullandı.

