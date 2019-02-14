Cıva zehirlenmesi sonrası okul tatil edildi

Önceki gün bir öğrencinin Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokuluna cıva getirmesi ve bir sınıfın öğrencilerinin bu cıvaya temas etmesi nedeniyle öğrenciler hastanede tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyordu. 24 saat gözlem altında tutulan öğrencileri ziyaret eden ve bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okulun 1 gün (Perşembe) tatil edildiğini söyledi.



Alagöz, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını ve yapılan işlemlerin tedbir amaçlı olduğunu söyledi.



Cıva maddesinden kaynaklı bir sorun yaşanmaması ve okulun yıkanması için 1 gün (Perşembe) tatil ettiklerini kaydeden Alagöz, öğrencilerin bugün taburcu edilmesini beklediklerini ifade etti.



Kaynak : İHA

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