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CHP, 8 adayını daha açıkladı

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi.

Siyaset / 14 Şubat 2019 Perşembe 15:51
CHP, 8 adayını daha açıkladı

Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi.

BaştürkFırıncılar OdasıElbaşıMustafa KalaycıHüyüklü


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