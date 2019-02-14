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Cari denge rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ekonomi / 14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
Cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Böylece cari işlemler hesabı 4 ay sonra açık vermiş oldu.

Cari işlemler hesabı; ağustosta 2 milyar 592 milyon, eylülde 1 milyar 830 milyon, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, kasımda 986 milyon dolar fazla vermişti.

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