Cari denge rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.
Böylece cari işlemler hesabı 4 ay sonra açık vermiş oldu.
Cari işlemler hesabı; ağustosta 2 milyar 592 milyon, eylülde 1 milyar 830 milyon, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, kasımda 986 milyon dolar fazla vermişti.