Cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.



Böylece cari işlemler hesabı 4 ay sonra açık vermiş oldu.



Cari işlemler hesabı; ağustosta 2 milyar 592 milyon, eylülde 1 milyar 830 milyon, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, kasımda 986 milyon dolar fazla vermişti.