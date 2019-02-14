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Beykoz'da korkutan görüntü!

Beykoz’da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Üç araç duvarın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

3. Sayfa / 14 Şubat 2019 Perşembe 09:34
Beykoz'da korkutan görüntü!
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Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. 


Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Kaynak : İHA
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İstinat DuvarıKaymakamlık


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