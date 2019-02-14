AK Parti - MHP ittifakında yeni iller

31 Mart seçimleri öncesi partiler ittifaka yönelirken, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı.



İttifak yapılan bazı illerde değişikliğe gidilirken, kamuoyu yoklamaları sonucu kaybetme riski bulunan illerde yeni isimler aday gösterilecek.



İŞTE O İLLER



Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, iki parti arasında yeni varılan anlaşmayı ise şöyle aktardı;



Partiler adaylarını sahaya erken sürmelerinin yararını gördü.



Her iki ittifak da kamuoyu yoklamaları sonucu kaybetme riski bulunan illerde adaylarını çekip, yerine yenisini koyarken, birlikte olmaları halinde kazanma şansı gördükleri illerde de ittifaka yöneldi.



AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz'ın dün yaptıkları görüşmede yeni ittifak alanları masaya yatırıldı ve hangi illerde aday değişimine gidileceği konusu ele alındı.



Bu kapsamda Çanakkale, Edirne, Bilecik'te MHP adayının geri çekilip, AK Parti adayı ile yola devam konusunda görüş birliğine varıldı.



Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar'da da adayını çekecek; buna karşın AK Parti de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.



Kars ve Iğdır'da ise AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor.



Bununla birlikte, Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor.



Yeni kamuoyu yoklamaları yaptırarak bu hafta sonuna kadar karara bağlanması konusunda da uzlaşma sağlandı.



Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 18 Şubat Pazartesi günü listelerin YSK'ya teslim edilmesinden önce bir araya gelmesi de muhtemel…



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