USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

'ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek'

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin tahsis ettiği ve Kolombiya’daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini iddia etti.

Dünya / 14 Şubat 2019 Perşembe 11:12
'ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek'

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, 'Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır” dedi.

ABD'nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, “Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim” iddiasında bulundu.

Yapılmak istenen insani yardımları, 'ucuz bir gösteri' ve 'bir hakaret' olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD'nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezuela'nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

OAS, CUMA GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS), Venezuela'daki durumu analiz etmek için Cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu. Washington'daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak'ta alınan Juan Guaido'nun başkan olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.

GÖZALTI SAYISI 989'A ULAŞTI

Venezuela'da Ocak ayında başlayan protesto gösterileriyle beraber gözaltı sayısının 989'a ulaştığı açıklandı. Venezuela Ceza Forumu (ONG) tarafından yapılan açıklamada gözaltındakilerin 11'inin yaşının reşit olmadığı, 8'inin ise yerli halktan olduğu bildirildi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TelevizyonDevlet BaşkanıVenezuelaKanserojen MaddeMuhalefet


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı