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Trabzon'da çocuklara zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

Trabzon’da çocuklara zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı.

3. Sayfa / 13 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
Trabzon'da çocuklara zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, adli makamlarca hakkında “Çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak ve aracılık ettirmek” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 60 bin TL para cezası bulunan B.H. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ifadesi alınıyor. Kaynak : İHA

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