Tanzim satışlar devam edecek mi?





Tanzim satışların en ücra köşelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan 'Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği içinde yeni bir yol haritasıyla en ücra köşeye kadar dağıtım mekanizmasını güçlendirerek bu adımları atacağız.' dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.Tanzim satışların en ücra köşelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan 'Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği içinde yeni bir yol haritasıyla en ücra köşeye kadar dağıtım mekanizmasını güçlendirerek bu adımları atacağız.' dedi.

Aile içindeki sıkıntının bize etkisi neyse esnaftaki sıkıntının etkisi de aynıdır. Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış biri olarak sizi en iyi ben anlarım.17 yıldır esnaf ve sanatkarımıza en güzel hizmeti getirmeye gayret ettik. Esnafımıza bugüne kadar 100 milyar lira kredi verdik. Kooperatif kefaletli kredilerde kanuni takip alacağının sıfıra yakın olması hamdolsun esnaf ve sanatkarımızın ahlakına işaret ediyor.Sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettik. Küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanıyoruz.Vergisini düzenli ödeyen esnafa 5 puan indirim yaptık.Fırsatçılık yapmaya kalkanlara meydanı bırakmadık; fırsatçılara öfkeliyim onun için tanzim noktalarını kurma kararı aldıkBu simsarların vatandaşımıza yüksek fiyattan mal satmasını engellemek için bu kararı aldık. Bundan sonraki süreçte oturup konuşup bu işleri belki de belediyelerimizin koordinesinde sizlerle birlikte en ücra köşelerine kadar yapma adımlarını da atabiliriz.Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir.Tanzim satışı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyata da genişletmeyi düşünüyoruz.İşlerin normale döndüğünü gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere gerek kalmayacak. Bizim işimiz zaten bu değil ki. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık.Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği içinde yeni bir yol haritasıyla en ücra köşeye kadar dağıtım mekanizmasını güçlendirerek bu adımları atacağız.Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.