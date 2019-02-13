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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağış, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor.

Yaşam / 13 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağış (20-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Egekıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yerfırtına şeklinde (80-100 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak : AA

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