USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Kuşadası'nda göçmen operasyonu!

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 118 kaçak göçmen ele geçirildi.

Dünya / 13 Şubat 2019 Çarşamba 02:25
Kuşadası'nda göçmen operasyonu!
Video için tıklayın

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Yunanistan'ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olan kaçak göçmenler lastik bota binerken Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot durdurularak 17 Orta Afrika, 12 Afganistan, 5 Eritre, 4 İran, 4 Somali, 2 Sudan, 2 Filistin, 2 Gana ve 1 Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın ve İzmir il göçmen bürolarına teslim edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AfganistanFilistinKaçak GöçmenSahil GüvenlikOrta Afrika


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı