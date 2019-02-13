Diyanet hac döneminde sigara içen personele görev vermeyecek

Kararı sigarayla ilgili asrın fetvası olarak niteleyen Göksel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda toplumun da desteğini aldığını vurguladı. Göksel, kararın bu işin bilincinde olan sağlık camiası ve Cumhurbaşkanı tarafından da takdirle karşılandığını kaydetti.



Bugüne kadar Uşak'ta hac ön kayıt yaptıranların sayısının 14 bin 129 kişi olduğu bilgisini veren Göksel, “Malumunuz 2019 yılı hac kayıtlarıyla ilgili, 2019 yılında içerisinde hacca gidecek adaylarımızla ilgili kura çekimi 28 Aralık'ta yapılmıştı. Kesin kayıtlarımız tamamlandıktan sonra önümüzdeki aylarda bilgilendirme seminerlerimiz başlayacak bu seminerlerin sonunda hacı adaylarımızın 4 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizden Suudi Arabistan'a yolculukları başlayacak” dedi.



“Sigara kullanan kadrolu personel hac organizasyonunda görev alamayacak”



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sigara kullanan kadrolu personelin hac organizasyonunda görev alamayacağını açıkladığını belirten Göksel, “Sigarayla ilgili haram hükmünün verilmesindeki en büyük etkenlerden biri insan sağlığına zarar veriyor olması, zararlı olduğu artık bugün herkesçe bilinen bir şey hiçbir tereddüt yok. Bu hükmün verilmesinde ikinci bir etken de israfa neden olması.



Diyanet İşleri Başkanımız, 'hacca gittiğimiz zaman o güzel beldelerde işte otelin önünde değişik yerlerde eli sigarayla bulunması bizi üzüyor' dedi.



Hakikaten de öyle. Cenab'ı Hak din görevlisi kardeşlerimizden içenler varsa onları ve bütün milletimizi bu alışkanlıktan kurtarsın. Bu konuda kararlı olursak kardeşlerimiz bunun ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar israfa neden olduğunu düşünürlerse inşallah bu alışkanlıklardan kurtulabilirler ben kendileri için dua ediyor sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.