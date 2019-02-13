Canlı yayında ilginç buluşma!

Sosyal medya üzerinden Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken'e küfür eden Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz canlı yayına geldi.



Ece Erken'le yüzleşen Yasin Obuz kendini savunurken, bu paylaşımları adminlerin yaptığını söyledi.



'ÖZÜR DİLEMEK İÇİN ULAŞAMADIM'



Yasin Obuz, canlı yayında özür dilerken 'Benim sayfamın 3 tane admini vardı. Bu adminler 13-15 yaşındaki çocuklar. Ben işimde gücümde olduğu için admin girmiş kendi kafasına göre küfür etmiş. Ece Hanım'ın sizi mahkemeye vereceğiz mesajından sonra engellediğim, özür dilemek için ulaşamadım. Tüm Türkiye huzurunda o küfür benim sayfamdan çıktığı için onun sorumlusu da benimdir. Ece Hanım burdan sizlerden özür diliyorum. Kabimden özür diliyorum' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel