Bu yarışma 3 milyon kişiye kitap okutacak

Server Gençlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları bu sene 7'inci defa düzenleniyor. 2013 yılından bu yana düzenlenen yarışmalara bugüne kadar 117 ülkeden 2 milyon 169 bin kişi katıldı.



Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 'Her sene farklı bir konu belirleyerek insanların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini amaçlıyoruz. Geçen yıllarda İngilizce, Arapça ve Türkçe dilinde 81 ilde 4 bine yakın sınav merkezinde Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil organizasyonunu düzenlendi.



Bu sene Güzel Ahlâk temasını konu edilecek kitapların okunacağı yarışmaya ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, ufkayolculuk.com sitesine girerek yarışmaya kayıt olabilecek. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2019. Yarışma sonunda umre başta olmak üzere çok sayıda farklı ödüller var. Farklı kategorilerde toplam değeri 1 milyon TL tutan ödül verilecek. Öğrenciler okuması gereken kitapları internet ortamından ya da il ve ilçe temsilciliklerimizden teslim alabilecek' ifadeleri yer aldı.



Bilgi yarışmasına başvurular 16 Şubat'ta sona erecek



Yapılan bilgilendirmede; kayıtlar 16 Şubat 2019 tarihinde online kayıtlar tamamlanacak ve 17-18 Şubat 2019 tarihinde online sınav yapılacak. Bu sınava katılanlar 17 Mart'ta yazılı sınava alınacak. 13 Nisan'da ise düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri taktim edilecek. Bu sene ödülleri tabana yayma ve daha çok kişiye ulaştırma anlamında Türkiye geneli ödüllerin yanı sıra il, ilçe, okul bazında ödüller de dağıtılacak.



Geçen yıl yarıyıl tatilinde ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesiyle toplumda farkındalık oluşturan Server Gençlik Derneği, yarışmanın son kayıt haftasına girerken ‘Haydi Gençler Ufka Yolculuğa' sloganıyla gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak güzel ahlâklı bireylerin yetişmesinde katkı sağlamayı amaçlıyor. Kaynak : İHA

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