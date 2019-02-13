Benzine zam geliyor!

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9,8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1'in üzerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün fiyatı yüzde 1,46 artışla 62,38 dolara yükseldi.



14 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR



Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin fiyatlarında 14 kuruş zam beklentisi oluşturduğunu belirtiyor.







MOTORİNDE 20 ŞUBAT'A KADAR ARTIŞ YOK



Zamlı fiyatların yarın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımasının beklendiğini de dile getiren uzmanlar motorin de ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir artış öngörmüyor.



Benzine son olarak Şubat ayının ilk haftasında 6 kuruş zam yapılmış zam sonrası İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 6,09 TL'ye ulaşmıştı. (Yeni Şafak)



