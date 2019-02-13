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Başkent'te her hafta bir konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, müziği halka sevdirmek ve sanatsal aktivitelerle dolu bir Başkent için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kent Orkestrası bundan sonra her hafta çeşitli repertuarlarla Başkentlilere müzik dinletisi düzenleyecek.

Kültür-Sanat / 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:08
Başkent'te her hafta bir konser
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, müziği halkla buluşturmak adına her hafta Perşembe günü 12.25-13.10 saatleri arasında Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda sanatseverlere müzik dinletisi sunacak.

Şef Kemal Günüç yönetimindeki 31 kişilik kadro, bütün bir yıla yayılan konser programlarının yanı sıra ilk kez uygulanmaya başlayacak olan ‘Öğle Arası Dinletileri' ile ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Düzenlenen dinletilerde; klasik müzikten operaya, türküden etnik caza kadar farklı kültürlere ait konserler yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, Başkentlileri hem kültürel hem de sanatsal faaliyetlerle buluşturmayı amaçladıkları ifade etti.

Günüç, “Bu konserleri özellikle Gençlik Parkı çevresinde kamu kurumlarında çalışanların gün içerisinde stresten uzaklaşmalarını, motive olmalarını amaçlayarak düzenliyoruz. Kent Orkestrası olarak ilk kez böyle bir uygulama başlattık. Dinleyenleri farklı kültürlerle tanıştırmak ve burada insanlara güzel bir anı yaşatmayı amaçlıyoruz. Temmuz ayına kadar öğle arası dinletileri sayesinde unutulan nostaljik eserleri de Başkentlilerle buluşturmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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Ankara Büyükşehir BelediyesiGençlik Parkı


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