Baş dönmesini 'Sıradan' sanmayın

Uzm. Dr. Çağla Deniz, baş dönmesi şikayetleri ile başvuran hastaları “Periferik tip” ve “Santraltip” olmak üzere iki grupta değerlendirdiklerini belirterek, “Hastalarımızın çoğuna baş dönmesi şikayeti nedeni ile ‘vertigo' teşhisi konsa da bunun dışındaki nedenlerinin de aydınlatılmasının önemli olduğunu bildirdi. Bunun için hastanın öyküsü, görüntüleme ve kan tetkikleri bize yönlendirici oluyor” dedi.



İçkulağın viral enfeksiyonları, kansızlık, metobolik dengesizler, şekerin düşmesi, trioid bozukluğu, bazı ilaçların yan etkileri, antishistaminik, psikiyatr, kalp ve tansiyon ilaçlarının da vertigo dışı baş dönmesine neden olduğunu belirten Dr. Çağla Deniz, şunları söyledi:



“Oysa bunun dışında ‘santral tip' diye adlandırılan baş dönmesi üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Çünkü, baş dönmesi tedavi edilebilir basit bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ölümcül sonuçlar doğuracak bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bunları da “ santral tip olarak nitelendiriyoruz. Beyincik ve beyin sapındaki kanama veya kan damarlarındaki tıkanmalar, çeşitli beyin tümörleri ile beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuk gibi ciddi rahatsızlıklar da baş dönmesi yapabilmektedir.”



Her yaş grubundan bireylerin baş dönmesi şikayetleriyle kliniklerine başvurduğunu ifade eden Dr. Deniz, “Genç hasta grubundaki nedenler daha çok periferik oluyor. Santral tip dediğimiz grup ise daha çok 60 yaş üstü hastalarda görülüyor” diye konuştu.



Ancak bu grupta MS gibi hastalıklarda santral kaynaklı vertigo nedeni olabiliyor.



Ne zaman korkmalıyız



Baş dönmesinin süresinin ve sıklığının hastalığın tanısında önemli rol oynadığını vurgulayan Dr. Deniz, baş dönmelerine görme bozukluğu eşlik ettiğinde teşhis için geç kalınmamasını önerdi. Dr. Deniz, bunun da basit bir testle anlaşılabileceğini belirterek, “Tek gözle baktığınızda çift görüyorsanız göz doktoruna, her iki gözle baktığınızda çift görüyorsanız nöroloji doktoruna başvurun” uyarısında bulundu.



Dr. Deniz, aniden başlayan baş dönmeleri, konuşma bozukluğu, ağızda ve yüzde kayma, dilde peltekleşme, patlayıcı konuşma gibi belirtilerin sıradan sayılamayacağını, bu durumlarda en yakın acil servise başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

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