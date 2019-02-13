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3600 ek gösterge ile ilgili sıcak gelişme

AK Partili Bülent Turhan, "3600 ek gösterge talebi Meclis takvimine uygun olursa seçimden önce çıkarılacak." dedi

Ekonomi / 13 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
3600 ek gösterge ile ilgili sıcak gelişme

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını artıracak 3600 ek gösterge için AK Partili Bülent Turan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Turan, "3600 ek gösterge talebi Meclis takvimine uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' dedi.

MECLİS BAŞKANI 24 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Bülent Turan, Meclis Başkanlığı seçimine ilişkin ise "24 Şubat'ta seçmeyi planlıyoruz" dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Torba Yasa TeklifiMeclis BaşkanlığıMemurBülent Turan


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