14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik tasarladı

Sivas'ta bir gelinlik tasarımcısı tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tasarlanan altın işlemeli gelinlik, 100 bin liradan satışa sunuldu.



Yelda Şüheda Koru, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla altın işlemeli olarak tasarladığı gelinliği yaklaşık bir ayda hazır hale getirdi. Altın işlemeler kullanılarak yapılan gelinlik, manken Zehra Demirtaş tarafından bir otelde tanıtıldı.



Sevgililer Günü'ne özel kırmızı gelinlik tasarlamayı düşündüklerini aktaran Koru, 'Üzerinde komple altın işlemeler ve kristaller bulunan bir gelinlik tasarladık. Çok da beğenildi, herkes tarafından ilgi gördü. Biz de mankene giydirerek tanıtımını yapmak istedik.' dedi.







Gelinliğin yaklaşık bir ayda yapıldığını belirten Koru, şunları kaydetti:



'Altından yapıldığı için biraz zor işlendi. Epey de zamanımızı aldı. Bu nedenle fiyatı biraz fazla.100 bin lira talep ediyoruz. Gören vatandaşlar çok beğeniyor. İşin doğrusu yaparken bu kadar talep olacağını düşünemedik. Talep çok olduğu için açık artırma ile gelinliği satmayı bile düşünüyoruz. Yoksa vitrinde kullanacaktım. Böyle bir talep olunca biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Sıra dışı olmayı çok seviyorum. Bu nedenle devamlı böyle projelerle karşınıza çıkıyorum.' Kaynak : AA

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