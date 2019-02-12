Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16



İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17



Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 17



Trabzon: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 14



Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 0



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13 Kaynak : İHA

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