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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 12 Şubat 2019 Salı 08:39
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13 Kaynak : İHA

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