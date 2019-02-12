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Tanzim satışlar devam edecek mi?

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışı ile fiyatlarda ciddi gevşeme olduğunu, bazı marketlerin patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladığını söyledi. Poyraz, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var." dedi.

Ekonomi / 12 Şubat 2019 Salı 12:02
Tanzim satışlar devam edecek mi?

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'na konuk oldu. Poyraz, tanzim satışlara ilişkin, 'Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı.' değerlendirmesinde bulundu.



'FİYATLAR GEVŞEYECEK'

Tanzim satışta 2,5 aylık planlama yapıldığını ifade eden Poyraz, 'Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek.' dedi.

Poyraz, 'Gelecek dönemde tüketicinin mutfağında kullandığı hemen hemen her üründe kooperatif olarak piyasada bulunmak istiyoruz.' diye konuştu.

Anadolu AjansıTarımFahrettin PoyrazKooperatif


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