Şule Çet cinayetinde korkunç şüphe

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra aşağı atıldığı öne sürülen davayla ilgili Ayşe Arman'a konuşan Avukat Umur Yıldırım korkunç açıklamalarda bulundu.



'BOĞULMA İHTİMALİNİ GÖSTERİYOR'



Umur Yıldırım, Şule Çet'in boğularak öldürüldüğünü ifade ederken '“Hiyoit” diye bir kemik var boğazda. Adli Tıp diyor ki “Hiyoit kemiği kırıklığı, normalde boğulma vakalarında görülür! Boğulma vakalarında o kemiğin kırılma ihtimali yüzde 80, asılma vakalarında kırılma ihtimali yüzde 40, yüzde 50. Ama düşme vakalarında o kemiğin kırılma ihtimali yüzde 5'tir!” Yani bu, Şule'nin boğularak öldürülmüş olma ihtimalini gösteriyor.' diye konuştu.



CİNSEL SALDIRI İDDİALARI



Şule Çet'in tecavüze uğradığının kesin olduğunu belirten Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu;



Bir de o iğrenç bekâret meselesi var...



Evet. Duruşmada maalesef özellikle Çağatay'ın müdafisi, mahkeme karar vereceği sırada kızın, Şule'nin bakire olmadığını, aslında çok “rahat” biri olduğunu, sevgilisinin olduğunu, o saatte başka iki erkeğin yanlarına gelip yanlarında alkol aldığını söyledi, bunu söyleyebildi.



Şuna getirmeye çalışıyor lafı değil mi: “İçki içmeye gittiyse bu adamlarla, bir de bakire değilse, başına gelecek her şeye razı gelmek zorunda!” Bu nasıl korkunç bir tutumdur. İnsanlık dışı!



Yüzde 100 haklısınız. O kadar köşeye sıkışmış durumdalar ki bir yerden tutturmaya çalışıyorlar.



Siz ne rapor sundunuz?



Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından iki profesörün imzaladığı raporu sunduk. Bu raporda aslında bu mahkemedeki her şeyin cevabı var. “Cinsel saldırı var mı, yok mu?” noktasında soru yöneltmiştik üniversiteye. Üniversitenin cevabı şu şekilde: “Anal kısımda bulunan PSA...” PSA, sadece erkekten salgılanan bir sıvı, o yüzden altını çiziyorum. Yine aynı yerde tükürük amilazı bulunması. Yine aynı yerde yırtıkların oluşması. Bir de kalçasında ısırık var... Hepsini onlar tespit ettiler ve raporladılar. Buna ilişkin resimleri de koydular. “Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde, cinsel saldırının oluştuğu nettir!” dediler. Sonrasında yine sorduğumuz sorulardan birisi, “Şule öldürülüp atılmış olabilir mi?” şeklindeydi.



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