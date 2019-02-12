Rus basınında çıkan haber doğru mu?

14 Şubat Perşembe günü Soçi'de yapılacak Rusya-İran-Türkiye zirvesi öncesi Rus basınında yer alan bir haber dikkatlerden kaçmadı.



Rusya Federal Haberler Ajansı'nda yer alan haberde Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat'ın Şefi General Ali Memlük'ün Ankara'ya geldiği iddia edilmişti.



ALGI OPERASYONU



Gazeteci Hande Fırat, bu haberin gerçekliğini araştırırken olayın tamamen algı operasyonu olduğunu yazdı.



Ankara'da herhangi bir görüşmenin olmadığını yazan Fırat '14 Şubat Perşembe günü Soçi'de yapılacak Rusya-İran-Türkiye zirvesi öncesinde Rus basınında çıkan bir haber çok dikkat çekti. Rusya Federal Haberler Ajansı'na göre, Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat'ın Şefi General Ali Memlük, gizlice Ankara'ya gelerek MİT yönetimiyle doğrudan temaslarda bulunmuştu. Haber, Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayandırılıyordu. Ben de merak ettim. Böyle bir görüşme olmadığını öğrendim. Yani ne Suriye İstihbarat Şefi Ankara'ya geldi, ne de üst düzey bir görüşme oldu. Kaynaklarıma göre dönem dönem yönlendirme amaçlı yapılan haberlerden...

Ankara'nın tavrı bu konuda açık. Esad rejimini tanımak söz konusu değil, rejimin kendisi ile bir temas trafiği olmayacak. Ancak istihbarat örgütleri farklı seviyelerde bir araya gelebilir.' ifadelerini kullandı.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel