Okulda taciz iddiası velileri ayağa kaldırdı

Ankara Siteler’de bir ilkokulun kreşinde bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddiası bütün velileri okula topladı. Yaklaşık 150 veli, okul müdürü ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan velilerden Elif Karataş, olayın şüphelisinin 9 ay önce okulda görevli H.Z. isimli hademe olduğunu ve şahsın şu anda cezaevinde olduğunu söyledi.



Okul müdürünün olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia eden Karataş, "Daha önce belki başka bir çocuğa da yapıldı ama kimsenin haberi yok, mağdur aile ortaya çıkarılası için bizden yardım istedi. Müdür bey bize anlatmaya başladı ama tatmin edici hiçbir cümle kurmadı. Kim çocuğuna böyle bir iftira atar dedim, sessiz kaldı" şeklinde konuştu.



"Vur bana dedi"



Okulda hiçbir önlem alınmadığını savunan Karataş, "Hala daha kameralar çalışmıyor, çalışanlar gözden geçirilmiş değil ve olayın olduğu sınıf öğretmeni kesinlikle konuşmuyor. Bize açıklama yapmak zorundalar çünkü biz canımızı emanet ediyoruz onlara. Veli geldi, müdür bey haklı konumuna çıkmak için ’vur bana, vur bana’ demeye başladı.



Bütün anneler şahit. Üslubu da çok yanlıştı ve bize durumu açıklayamadı" diye belirtti.



Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini aktaran Karataş, çocuğun pedagog eşliğinde sağlık raporunun alındığını söyledi.



Karataş, "Müdür bey mağdur veli kendisine geldiğinde ’hademeyi ekmeğinden etmeyelim veya kamera kuralım çocuğuna bir daha bu eylem yapılsın suç üstü yakalayalım’ demiş. Bunun neresi çözüm? Adıyamanlısın aşiret ailesinden geliyorsun rezil olursun, namus davası bu demiş müdür bey. Biz bugün bir erkek çocuğuna daha aynı istismarın yapıldığını öğrendik" ifadelerinde bulundu.



Veliler H.Z.’nin daha önceden de sabıkasının olduğunu ve annesine balta ile saldırdığını iddia etti. Çocuklarını bu okula gönderen veliler okul yönetiminden şikayetçi olduklarını beyan etti. Kaynak : İHA

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