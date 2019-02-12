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Maket uçak yapmayı öğrendiler

Samsun’un Havza ilçesi Bekdiğin Ortaokulunda öğrenciler maket uçak yapmayı öğrendi.

Eğitim / 12 Şubat 2019 Salı 13:19
Maket uçak yapmayı öğrendiler

Bekdiğin Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla Ata Model Uçak Kursu düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya konulan Maarif Hareketi etkinlikleri kapsamında Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Bekdiğin Ortaokulunda Ata Model Uçak Kursu açıldı. Uçak malzemelerinin Türk Hava Kurumu Havza Şubesi tarafından temin edildiği kursta öğrenciler uçaklarını yaparken hem eğlendiler hem de havacılığa olan ilgileri arttı. Kurs bitiminde kendi yaptıkları uçaklarıyla evlerine giden öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Kaynak : İHA

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