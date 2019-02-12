Maket uçak yapmayı öğrendiler

Bekdiğin Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla Ata Model Uçak Kursu düzenlendi.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya konulan Maarif Hareketi etkinlikleri kapsamında Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Bekdiğin Ortaokulunda Ata Model Uçak Kursu açıldı. Uçak malzemelerinin Türk Hava Kurumu Havza Şubesi tarafından temin edildiği kursta öğrenciler uçaklarını yaparken hem eğlendiler hem de havacılığa olan ilgileri arttı. Kurs bitiminde kendi yaptıkları uçaklarıyla evlerine giden öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.