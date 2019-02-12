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Kilis'te bombalı saldırı

Kilis'te Çobanbey sınır kapısına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Suriye'nin Vukuf bölgesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Güncel / 12 Şubat 2019 Salı 17:10
Kilis'te bombalı saldırı
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Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırıda, araçta bulunan PKK/PYD'li teröristin öldüğü bildirildi.

Türkiye sınır hattına 10 kilometre uzaklıkta, Halep'e bağlı Çobanbey beldesi Vukuf köyü yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında öğleden sonra, bomba yüklü araçla terör saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sorumluluk alanındaki gümrük kapısındaki kontrol noktasına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, ilk belirlemelere göre, 3 ÖSO mensubu yaralandı. Saldırıda, araçta bulunan PKK/PYD'li teröristin öldüğü bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi, güvenlik önlemleri artırıldı. Patlama anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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