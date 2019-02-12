Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne şüpheli kişi veya kişilerce bırakılan EYP patladı.



Ölen veya yaralananın olmadığı patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı.



İhbar üzerine zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.



Olayın terör nitelikli olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde trafiğe açıldı.



Kaynak : AA

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