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İnanılmaz kazalar kamerada!

Bingöl’de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı.Kazaların çoğunlukla kavşaklarda ve hızdan dolayı meydana geldiği gözler önüne serildi.

3. Sayfa / 12 Şubat 2019 Salı 10:08
İnanılmaz kazalar kamerada!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, en çok kazaların kavşaklarda meydana geldiği belirlendi.

İki kaza Düzağaç Sağlık ocağı kavşağında meydana geldi. O kazalarda hızla gelen araçlar ile yan şeritten kavşağa çıkan otomobillere çarptı.

Başka bir kaza ise, Hisar caddesinde yaşandı. Buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil karşıdan gelen ticari taksiye çarpıp, park halindeki araca vurdu. Kazada otomobilin tekeri de koptu.

Farklı iki kazada hastane caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. O kazalardan birinde yine trafik kuralı ihlali sonucu kavşakta hızını kesmeyen araçlar çarpıştı. O araçlar savrularak yolda bulunan yayaya çarptı. Kaynak : İHA

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İl Emniyet MüdürlüğüTrafik KuralıHastaneDüzağaç


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