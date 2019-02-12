Çekmeköy’de dört askerimiz şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili enkaz ve alan havadan görüntülendi. Görüntülerde helikopterin park ve binaların yanındaki boş alana düştüğü görüldü.



Pilotların büyük bir kahramanlık gösterdiği olayda helikopter boş alana düşmüştü.



Havadan çekilen görüntüler kahraman pilotların canları pahasına büyük bir faciayı önlediği gözler önüne serildi. Kaynak : İHA

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