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Helikopterin enkazı havadan görüntülendi

Çekmeköy’de düşen helikopterin enkazı ve düştüğü alan havadan görüntülendi. Görüntülerde şehit pilotların kahramanlığı sonucu facianın daha da büyümesini nasıl engellendiği gözler önüne serildi.

Güncel / 12 Şubat 2019 Salı 11:25
Helikopterin enkazı havadan görüntülendi
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Çekmeköy’de dört askerimiz şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili enkaz ve alan havadan görüntülendi. Görüntülerde helikopterin park ve binaların yanındaki boş alana düştüğü görüldü.

Pilotların büyük bir kahramanlık gösterdiği olayda helikopter boş alana düşmüştü.

Havadan çekilen görüntüler kahraman pilotların canları pahasına büyük bir faciayı önlediği gözler önüne serildi. Kaynak : İHA

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ŞehitKahramanlıkHelikopter


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