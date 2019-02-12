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Helikopter kazası sonrası flaş karar!

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’da 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın Trakya’da başka bir bölgeye taşınacağını duyurdu.

Güncel / 12 Şubat 2019 Salı 15:45
Helikopter kazası sonrası flaş karar!

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesinin ardından Çekmeköy'deki 4. Hava Alay Komutanlığı'nın taşınması için çalışma başlatıldı. Askeri kaynaklar, komutanlığın Trakya'da bir bölgeye taşınacağını bildirdi. Askeri kaynaklar ayrıca düşen helikopterin motor testi sırasında düştüğünü belirtti.

İstanbul Çekmeköy'deki 4. Hava Alay Komutanlığı'nın Trakya'ya taşınması için çalışma başlatıldı. Askeri yetkililer yerleşim yerleri arasında bulunan komutanlığın taşınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, birlik Trakya'daki bir bölgeye taşınacak.

UH-1'LERE MOTOR TESTİ

Dün 4 askerin şehit olduğu kazadan yaklaşık 2,5 ay önce de bir helikopter düşmüş ve 5 asker şehit olmuştu. 26 Kasım'da gerçekleşen kazanın ardından UH-1 tipi helikopterlerle ilgili bir çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

Envanterde bulunan 126 UH-1 tipi helikopterin motorların bakımının yapılması ve testlerinin tamamlanmasının ardından uçuş izni verilmesine yönelik karar alındığı bildirildi.

TEST UÇUŞUNDA DÜŞMÜŞ

Dün gerçekleşen kazanın da motor bakımı tamamlandıktan sonra test uçuşu yapılan bir helikopter olduğu öğrenildi.

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