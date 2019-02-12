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CHP'de toplu istifa! 50 kişi birden....

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun istifasının ardından 50 partili daha CHP'den istifa etti.

Siyaset / 12 Şubat 2019 Salı 14:54
CHP'de toplu istifa! 50 kişi birden....

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun istifasının ardından 50 partili daha CHP'den istifa etti.

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kösegil, Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 CHP'li, İl Seçim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.

Kösegil, adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, il ve ilçe kadın kolları yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri ile bazı üyelerin aralarında olduğu 50 kişinin partiden istifa ettiğini söyledi.

Gördükleri lüzum üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Kösegil, istifaların devamının geleceğini sözlerine ekledi.
Kaynak : İHA

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