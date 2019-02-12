USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Çankiri Orta'da deprem oldu! 4.7 ile sallandı

Çankiri Orta'da deprem meydana geldi. Ankara'da da hissedilen depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Güncel / 12 Şubat 2019 Salı 20:20
Çankiri Orta'da deprem oldu! 4.7 ile sallandı
Video için tıklayın

Ankara'da da hissedilen depremin 4.7 şiddetinde olduğu belirtildi.

Çankiri Orta'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7km altında meydana geldiğini söyleyen uzmanlar, depremin şiddetinin de 4.7 olduğunu belirttiler. 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak : AA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

DepremDeprem AnıDeprem Riski


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı