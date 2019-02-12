Ankara'da da hissedilen depremin 4.7 şiddetinde olduğu belirtildi.



Çankiri Orta'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7km altında meydana geldiğini söyleyen uzmanlar, depremin şiddetinin de 4.7 olduğunu belirttiler.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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