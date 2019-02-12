Bir tıkla günün özeti...

'Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik'



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gıda da terör estirenlere gereken dersi verdik veriyoruz. Bundan sonrasında ne var bakalım hep birlikte göreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz” dedi.



...



Sınav sorularını ele geçiren FETÖ'cülere operasyon



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine operasyon başlatıldı.



...



3 haftada 56 terörist daha...



Milli Savunma Bakanlığı, geride bırakılan 3 haftalık süre zarfında PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; toplam 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



...



İstanbul'da 2 ton uyuşturucu ele geçirildi



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyon sonucu 2 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.