Binlerce polise büyük müjde

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilecek 'Polisleri Ucuz Konut Edindirme Projesi' kapsamında, Gaziantep'in güneyinde 35 bin konutluk Geneyik bölgesinde ilk etapta 2 bin konut yapılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Geneyik bölgesinde yürütülecek toplu konut çalışmaları için 2,5 yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.



Şahin, yaşanabilir bir kert için güvenliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



'Bu memleketin en büyük sorunu konut. Çünkü göç alıyoruz. Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda, emniyet teşkilatımızın yükünün ağır olduğunu söyledik. Bu projenin en sıkıntılı bölümü yer meselesiydi, yeri bulup planlama 2,5 senemizi aldı. Buranın meradan çıkarılmasının maliyeti 25 milyon. Konumu çok güzel. Bu yerleşim için ilk tercihimiz emniyet mensupları oldu. Bu proje ilk oluştuğunda anladık ki TOKİ bu işin altından kalkamaz ve hemen bir 'Gaziantep modeli' oluşturduk. Belediye olarak altyapı ve üstyapıyı biz üstlendik. Kira öder gibi rahat rahat ev sahibi olacaksınız. Emniyet teşkilatı mutlu ve huzurlu olmazsa bu kenti nasıl güvenli yapacağız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kente her geldiğinde sizin taleplerinizi dile getirdik. Bunun için en önemlisi bütçeydi, İçişleri Bakanı bütçenin sorun olmayacağını bildirdi. Bakan, 'Siz bunu yapın, bu modele Gaziantep modeli diyelim.' dedi. Önemli olarak sizin ne istediğiniz. Bu şehir cazibe merkezi olacak. İnsanlar tayinini Gaziantep'e çıkarmak için yarışacak. Evle ilgili sorunu çözemezsek olmaz. İnşallah bu evler bittiğinde sizin evinizde kahve içeceğiz.'



Gaziantep Valisi Davut Gül de hayata geçirilecek projeyle 2 bin polisin kira öder gibi ev sahibi olacağını söyledi.



Konunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep ziyaretinde gündeme geldiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:



'Ev fiyatlarının ve kiraların yüksek olmasının polislerimizin şehrimizi tercih etme noktasında önemli bir kriter olduğunu fark ettik. Bunun için harekete geçerek İçişleri Bakanı'mızına konuyu ilettik. Bakanımız da Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) olarak polislerimize biz yapalım, 'Gaziantep modeli Türkiye'ye örnek olsun.' diyerek projenin arsa ve altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesince üstlenildiğini ifade etti.'



Gül, şehrin emniyetli olabilmesi için polislerin gönül rahatlığıyla görevlerini yapması gerektiğine dikkati çekerek, projenin kar amacı güdülmeden yapılacağını bildirdi.



İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da emniyet mensuplarının en büyük sorununun lojman sorunu olduğunu dile getirerek, şehirde konut kiralarının yüksek olması nedeniyle polis memurları tarafından şehrin pek tercih edilmediğini belirtti.



Karaduman, polislerin yaşadığı konut sorununun ortadan kaldırılması amacıyla projenin önemine dikkati çekti.



Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk Türkiye'nin en büyük konut alanı olarak gösterilen Kuzey Şehir Projesi'nin yanı sıra Geneyik ve Bayramlı konut projelerine ilişkin sunum yaptı. Kaynak : AA

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