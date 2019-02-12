Bakanlıktan sinema sektörüne destek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de tek sinema fonu olarak verdiği desteklerle, yeni ve nitelikli eserlerin üretimine ve beyazperdenin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerindeki projelerin hayata geçirilmesi için, bu yıl bin 607 başvuru yapıldı. Başvuruları, sinema alanındaki uzman ve akademisyenler ile meslek birliklerinin belirlediği isimler ve bakanlık temsilcisinden oluşan 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulu değerlendirdi. Kurul kararı ile 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlandı.







Genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkan veren ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğinin yanı sıra uzun metrajlı kurgu film yapım ve yapım sonrası türlerindeki destek başvurularının değerlendirileceği kurulun ikinci toplantısı ise mart ayında yapılacak.



Kaynak : İHA

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