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Bakan Soylu açıkladı

İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildi. Bursa'da 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda da 200 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2019 Salı 12:05
Bakan Soylu açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Kalecik ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Soylu, 'Burada size söz veriyorum en kısa zamanda kim ne derse desin doğalgaz Kalecik'e gelecek' dedi.

Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda da 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı


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