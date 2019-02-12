Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Kalecik ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.



Soylu, 'Burada size söz veriyorum en kısa zamanda kim ne derse desin doğalgaz Kalecik'e gelecek' dedi.



Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe



Soylu, İstanbul polisince bu sabah düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.



Bakan Soylu, Bursa'da bu sabah 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda da 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını kaydetti.