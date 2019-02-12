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AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'ye ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Siyaset / 12 Şubat 2019 Salı 10:49
AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor?

Hakan, AK Parti'nin neden kazandığını CHP'nin ise neden kaybettiğini verdiği bir örnekle açıkladı. 

Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle;

AK PARTİ NİYE KAZANIYOR CHP NİYE KAYBEDİYOR?

DÜN AK Parti'den gelen fotoğraf şuydu:



İstanbul'daki seçimde görevli tüm sandık başkanlarıyla buluşmanın fotoğrafı bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı bu toplantıya... Yüzlerce sandık başkanı şiirlerle, şarkılarla ve ellerindeki ışıklarla coştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlılık töreniyle yetinmedi ve sandık başkanlarına şöyle dedi: “Bir gece ansızın arayıp nerede görevli olduğunuzu sorabilirim, ona göre...”

Dün CHP'den gelen fotoğraf ise şuydu:

Partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, partisinin aday belirleme sürecinde yapılan yanlışlara temas eden bir bildiri yayınladı. Adayların ilkeli, şeffaf ve adil bir şekilde belirlenmediğini söyleyen Tekin, “Liyakate önem verilmedi. Şahsi yakınlıklar öne çıkarıldı” dedi. Seçime az bir süre kala Gürsel Tekin'in verdiği şu mesaj, seçim sonrası hesaplaşması açısından önemliydi: “Hiçbir koltuk, başarısızlık üzerine kurulamaz.”

Başka sözüm yok. Tanık sizin!
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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