ABD yargısından FETÖ'cü Öksüz hakkında skandal karar

Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz bugün çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu. Kevin ismi ile de bilinen Kemal Öksüz 2013 yılında ABD Kongresi'nin üyelerini Azerbaycan'a düzenlediği bir gezinin finansmanı esnasında kongrenin etik kurallarını ve bu tarz gezilerin finansmanı ile ilgili yasaları çiğnemek ile suçlanıyordu.



Washington'da görülen davada Kongre'nin yaptığı gezilerin sivil toplum kuruluşları tarafından finanse edilebileceği ancak bu durumlarda finans kaynağının açık ve doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği bilgisi yer aldı.



Öksüz hakkında çıkan tutuklama kararından sonra Ağustos 2018 tarihinde Ermenistan'da tutuklanmış, iade işlemlerinden sonra ABD'ye gönderilmemişti.



Ermenistan'dan ABD'ye iade edildikten sonra Öksüz'ün, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini ilk sorgusunda kabul ettiğini belirten Federal Savcılık makamı Öksüz'ün davranışlarının ABD politik kurumlarının temelini sarstığını söyleyerek Öksüz hakkında en yüksek cezanın verilmesini talep etti. Savcılık Öksüz hakkında hazırladığı iddianamede ayrıca maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dâhil 5 suçlama yöneltilmişti.



Öksüz davasında alınan karar FBI ve Kongre etik komiteleri tarafından gerçekleşen 4 yıllık soruşturmanın tamamlanması anlamına da geliyor. Geziye katılan ABD'li yetkililer gezinin Texas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını beyan etmişler ve komite tarafından suçsuz bulunmuşlardıç Gezi ise aslen Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmişti.



Öksüz'ün suçlu bulunduğu maddeler ABD yasalarına göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörürken, Mahkeme Öksüz'ün Ermenistan'da hapishanede bulunduğu 4 ayı ve ABD'de geçirdiği tutukluluk süresini göz önüne alarak yirmi bin dolar ceza ödemesine ve iki yıl göz hapsi süresine karar verdi.





Kaynak : İHA

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