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Siirt'te terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı, 9 av tüfeği, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Güncel / 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:02
Siirt'te terör operasyonu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kurtalan ilçe merkezi ve kırsaldaki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada 9 av tüfeği ve 166 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, aydınlatma tabancası, 10 cep telefonu, 4 bilgisayar, 88 CD, 2 harici bellek ve 13 örgütsel fotoğraf ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Kaynak : AA

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