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Servis minibüsü otomobile çarptı: 10 yaralı

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
Servis minibüsü otomobile çarptı: 10 yaralı
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Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkisinde önünde seyreden 06 EF 2058 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kaynak : AA

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