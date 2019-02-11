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Otomobil parasına tespih

Bilecik’te 20 bin TL’ye satışa sunulan otomobil değerindeki Osmanlı ateş kehribar olarak tabir edilen tespih göz kamaştırırken, sosyal medya üzerinden bu tarz tespihlere ilginin büyük olduğunu belirtiliyor.

Ekonomi / 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Otomobil parasına tespih
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Bilecik merkezde bir tespih dükkânı işleten Mehmet Turgut, 99’luk göz kamaştıran 20 bin TL değerindeki tespih ve buna benzer tespihlere sosyal medya üzerinden yaptığı mezatta yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Tespihin 99’luk olduğunu ve 128 gram ağırlığında olduğunu anlatan Mehmet Turgut, "Osmanlı ateş kehribar olarak tabir ettiğimiz tespihin 20 bin TL değerinde. Tespihin bizim kültürümüzde geçmişten beri çok önemli bir yeri var. Hem inanç olarak hem de manevi olarak sabır yönüyle de çok önemli yeri olan bir üründür. Şuan Bilecik’imizde bu tarz ürünlere pek rağbet yok, ama biz sosyal medya üzerinden bu ürünler çokça rağbet görüyor. Sosyal medya üzerinden canlı yayın mezat usulü satışlarımız oluyor. Oraya dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle Almanya’daki gurbetçilerimizden çok ilgi oluyor. Akşamları canlı yayın usulü tespihleri anlatıp, açık arttırma usulünde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şuan tespih sektörü iyice gelişti. Eski dönemde böyle tespih taşıyanlar bir dönem hoş karşılanmıyordu, ama şuanda erkeklerin en önemli aksesuarı haline geldi. Erkekler, kıyafetlerine göre renk renk, çeşit çeşit ayrı renkte tespih alıp kullanıyor" dedi.

Kaynak : İHA

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