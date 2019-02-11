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Ordu'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütü ile Boztepe’den iniş yaparken teleferik hattının tellerine takılarak feci şekilde yere çakılanlardan pilot Hüseyin İlhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 11 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Ordu'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü
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Altınordu ilçesinde 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’den yamaç paraşütü yapmak için havalanan pilot Hüseyin İlhan ile paraşütte yolcu olarak bulunan Eren Şalcı, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Bir müddet sürüklenerek Altınordu sahilinde bulunan ve teleferik hattını taşıyan tellere takıldı. Bu sırada tellerin üzerinden geçen teleferik kabini, paraşütün iplerini kesince, pilot Hüseyin İlhan ile yolcu Eren Şalcı, teleferiği taşıyan beton direğe de çarparak, feci şekilde zemine çakıldı. paraşütün düşüş anı aynı yerde çekim yapan bir vatandaşın telefon çekimine saniye saniye yansıdı.

Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan zemine düşüş sırasında başını betona çarpan pilot Hüseyin İlhan hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı Eren Şalcı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yamaç paraşütü pilotu Hüseyin İlhan’ın geçmiş yıllarda yamaç paraşütü yaparken rüzgarın ters esmesi sebebiyle bir kez sahilde denize düştüğü, bir kez ağaca takılarak iki kez kaza geçirdiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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