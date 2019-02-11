Milyonlara nefes aldıracak! Asgari ücret desteğinin detayları...

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı:



Asgari ücret gerek çalışanlar gerekse firmaların bütçeleri açısından çok önemlidir. Asgari ücret, aynı zamanda çalışma hayatında doğum, askerlik ve hizmet borçlanmasında idari para cezalarına kadar çok sayıda kalemin belirleyicisi olan önemli bir parametre.



Diğer taraftan, asgari ücret belirlenirken çok hassas bir dengenin gözetilmesi gerekiyor. Asgari ücret alan çalışanlar açısından bir geçim meselesi olan asgari ücret, işverenler açısından istihdam kararını belirleyen bir kalem. 2019 yılı için aylık asgari ücret tutarı, brüt 2.558,40 TL ve net 2.020,90 TL olarak belirlenmişti. Yani, bir önceki yıla göre yüzde 26 zam yapılmıştı. Bu da işveren maliyetlerinin artması anlamına geldiğinden işverene daha önceki yıllarda verilen asgari ücret desteğinin devam ettirilmesine karar verilmişti.



Desteğin detayları



30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2019 yılında uygulanacak asgari ücret destek uygulamasının detayları belli oldu. Buna göre, 4/a kapsamındaki sigortalılar için verilecek destek kapsamında;



- 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,



- 2019 yılı içinde ilk defa açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,



- 2019 yılı Ocak-Aralık ayları için maddede belirtilen tutarlar (ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SGK'ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.



Diğer taraftan, 2019 yılında destekten yararlanılacak ay için bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacak.



Ayrıca, 2018 yılından önce açılmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri için 2019 yılı içinde ilk defa açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.



Toplu iş sözleşmesi



Asgari ücret desteği için dikkate alan prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerleri için 203 TL olarak esas alınacak.



Muvazaalı işlem durumunda...



Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu'nca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.



Çalışan sayısına göre destek var



Asgari ücret desteği bu yıl çalışan sayısına göre farklılaşan tutarlarda uygulanacak. Buna göre, destek tutarı belirlenirken 2018 yılı Ocak - Kasım ayları itibarıyla 4/a kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacak. Ortalama sigortalı sayısı, 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacak. Dolayısıyla, aylık bazda destek tutarları sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 TL ve 500'ün üzerinde olan işyerleri içinse 101 TL olarak uygulanacak.



Diğer taraftan, destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak - Kasım ayları itibarıyla 4/a kapsamında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destek uygulanmayacak.



Cezalı işverenler neler yapacak?



Desteğin uygulanacağı 2019 yılı Ocak - Aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı tespit edilen, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler destekten yararlanamayacaklar. Ancak SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten yararlanabilecekler.

