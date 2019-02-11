Mehmetçiğin üniforması o ilden

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2015 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında merkeze bağlı Çayboyu köyü mevkiinde kurulan Tekstilkent’te öğretmenliği 20 yıl önce bırakan Vedat Bingöl’ün, kurduğu tekstil atölyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için yıllık 2 milyon adet kıyafet üretiyor.



20 yıl önce öğretmenlik görevinden istifa ederek dönemin parası bin 500 liraya tekstil atölyesi kuran Veysel Bingöl, 6 makine ile işe başladıklarını şimdi ise dolaylı olarak 2 bin kişinin bu işten ekonomik kazanç elde ettiğini söyledi.



Yıllık 2 milyon askeri kıyafet ürettiklerini belirten Bingöl, “Öğretmenlik görevindeyken ayrıca tekstil işine girdim ve daha sonra öğretmenlikten istifa edip tamamen bu işe yöneldim. 21 yıldır tekstil konfeksiyon alanında faaliyette bulunuyoruz. 10 yıldır kara kuvvetleri ve emniyet genel müdürlüğünün kıyafetlerini burada üretiyoruz. Yoğun olarak kamuflaj, parka, elbise ve askeri teçhizatlar yapmaktayız. 6 makine ile başladığımız bu işte şuan 400 kişi ile devam ediyoruz. Dolaylı olarak da yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Yıllık 2 milyon adet kıyafet üretimi yapıyoruz" dedi.



Irak ve Ürdün ordusunun kıyafetleri de Bingöl’den



Türkiye dışında yurt dışına da çalışarak ihracat yaptıklarını anımsatan Bingöl, "Irak ve Ürdün ordusuna da çeşitli kıyafetler yaptık. Tekstil sektöründe kalifiyeli eleman bu bölgede pek yok. Bizde İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapıyoruz ve burada yetişmelerini sağlayıp, meslek sahibi yapıyoruz. Dediğim gibi 400 kişi şuan hali hazırda istihdam ediyoruz. Binamız ise kentteki çeşitli paydaş kurumların yatırımıyla ortaya çıktı. Kiralayıp işlerimizi burada üretiyoruz. Hedefimiz Bingöl’de istihdamı artırıcı eylemlerde bulunmak. Bununla ilgili sürekli hazırlıklar yapıyoruz” diye konuştu.



Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor



8 yıldır bu firmada çalıştığını ve Mehmetçik kıyafetleri ürettiklerini belirten Sabuha Bürlükkara ise, “8 yıldır bu firmada çalışıyorum. 8 yıl önce Bingöl’de kadınların çalışması için şartlar pek yoktu, burası açıldıktan sonra başladım. İş yerimizde yıllardır Mehmetçiğimiz kıyafetlerini, polislerimizin kıyafetlerini dikiyoruz. Bingöl’de artık kadınlar için güzel şartlar var. Burada çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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