Mansur Yavaş seçim vaatleriyle 'pes' dedirtti

EYT’lilerin düzenlediği program sonrası Mansur Yavaş, twitter hesabında yaptığı açıklamayla “eyt için bir çözümümüz var” açıklamasıyla gündeme düştü.



Yaptığı açıklamada Mansur Yavaş “seçimi kazanırsa bu sorunu çözeceği mesajını verdi”



VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI!



Twitter hesabının altına gelen yüzlerce yorumda Yavaş’ın bu ifadelerine tepkiler geldi.



İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları...



-Bu belediyenin görevimi Allah aşkına, bol keseden sözler...



- “O kadar çok seçime aday olur hepsinde kaybedersen feleğin şaşar belediye başkan adayı iken Cumhurbaşkanı adayı gibi vaatlerin olur."



- “Ülke mi yöneteceksiniz,belediye mi?



- "Ne zamandan beri belediyelerin kanun çıkarıp,ülkenin mali politikalarına müdahale yetkisi var?”



“Bende EYT’li olarak bu iş sana kaldı ise hiç olmasın”



“K.Kılıçdaroğlu'nun çabucak huyunu kapmışsın. Tebrikler”



“EYT 'DEN SANA EKMEK ÇIKMAZ. NE YAPABİLECEKSİN EYT İÇİN? EYT SENİN MESELEN DEĞİL. POPİLİST OLMAYIN.”



“Ankara BBB adayı olunca adam kendini Devlet Başkanı sanıyor, sen yapamayacağın işleri boşver proje varmı proje”