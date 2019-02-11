Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da avlanan 5 kilogram ağırlığındaki kalkan 750 liraya satıldı.



Balıkçılar tarafından Akçakoca açıklarında avlanan kalkan, tezgahtaki yerini aldı.



Tezgahta bir süre sergilenen kalkan, kilogramı 150 liradan alıcı buldu.



Balıkçı Vedat Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkanın Akçakoca açıklarında yakalandığını söyledi.



Balığın tezgahtaki yerini aldığını belirten Kalmaz, '5 kilogram ağırlığında ve kilogramı 150 liradan satıldı. Çok pahalı bir balık, 750 liradan sattık. Çok nadir bir balık olduğu için kimse kaçırmak istemiyor.' diye konuştu.



Kalmaz, kalkanın lezzetli bir balık türü olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : AA

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