USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Karadeniz'de avlanan kalkan 750 liraya satıldı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da avlanan 5 kilogram ağırlığındaki kalkan, kilogramı 150 liradan alıcı buldu.

Yaşam / 11 Şubat 2019 Pazartesi 15:31
Karadeniz'de avlanan kalkan 750 liraya satıldı
Video için tıklayın

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da avlanan 5 kilogram ağırlığındaki kalkan 750 liraya satıldı.

Balıkçılar tarafından Akçakoca açıklarında avlanan kalkan, tezgahtaki yerini aldı.

Tezgahta bir süre sergilenen kalkan, kilogramı 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Vedat Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkanın Akçakoca açıklarında yakalandığını söyledi.

Balığın tezgahtaki yerini aldığını belirten Kalmaz, '5 kilogram ağırlığında ve kilogramı 150 liradan satıldı. Çok pahalı bir balık, 750 liradan sattık. Çok nadir bir balık olduğu için kimse kaçırmak istemiyor.' diye konuştu.

Kalmaz, kalkanın lezzetli bir balık türü olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Batı KaradenizBalık Türü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı