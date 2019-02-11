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İstanbul'da helikopter düştü: 4 askerimiz şehit

İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi bir askeri helikopter, zorunlu iniş yaparken, bir sitenin bahçesine düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza sonrası 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

3. Sayfa / 11 Şubat 2019 Pazartesi 20:21
İstanbul'da helikopter düştü: 4 askerimiz şehit
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İstanbul Çekmeköy'de UH-1 bir askeri helikopter Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi, Sultangazi Caddesi'ndeki Park Verde sitesinin içine düştü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

34 DAKİKA HAVADA KALMIŞ

Çekmeköy'de saat 18:51'de düşen 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter havalandığı Samandra'ya geri dönecekti. Helikopterin saat 18:17'de "ilim02" çağrı adı ile kalkış yaptığı öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: ZORUNLU İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ, 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 18.51 itibariyle, 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopter, Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zorunlu iniş yaparken maalesef düşmüştür. 2 dakika içerisinde olay yerine 112 ve AFAD ekiplerimiz geldiler.

Az önce aldığımız habere göre maalesef 4 askerimiz şehit oldu."

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit askerlerin Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları ifade edilirken askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, düşen helikoptere ilişkin olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.
Kaynak : AA

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